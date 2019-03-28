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Bölgesel İstişare Toplantısı’na GTO damgası

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’na yoğun katılımı ve desteğiyle damga vurdu.

28 Mart 2019 Perşembe 15:09
Bölgesel İstişare Toplantısı’na GTO damgası

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Ticaret Bakanlığınca Kahramanmaraş’ta düzenlenen ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’na yoğun katılımı ve desteğiyle damga vurdu.


GTO’nun Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık heyeti toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da dikkatinden kaçmadı.


Bölge özelinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda GTO heyetine teşekkür eden Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde güç birliğiyle aşılamayacak sorun olmadığı mesajını verdi. Toplantıya dair açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası bölge ticaretinin lokomotif kurumu olma sorumluluğuyla hareket ediyor. Bölge illerimizin sorunu aynı zamanda bizim de sorunumuz. Biz GTO olarak her zaman birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz. Sesimizin gücü birbirimize olan desteğimizle artıyor. Sesimiz ne kadar güçlü olursa da sorun çözme kabiliyetimiz de o kadar artıyor. Bugün de yarında bölge şehirlerimize destek vermeye, sorunlarını sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi.


Toplantı öncesi ve sonrasında Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ilettikleri sorunlara değinen Yıldırım, bölge özelinde sağlanacak teşvik-destek sisteminin sıkı takipçisi olduklarını söyleyerek, “Bölgeye özel teşvik-destek sistemi geliştirilmesi isteğimizi bugün de dile getirdik. Herkesin malumu bölgemiz uzun yıllardır Suriyeli mülteci sorumluluğunu yükleniyor. Özellikle kayıt dışılık ve haksız rekabet ortamı üreticilerimizi olumsuz şekilde etkiliyor. Bununla ilgili çözüm önerilerimizi de aktardık. Dile getirdiğimiz bir diğer konu da üretim maliyetlerinin düşürülmesi konusu. Bunu sağlamak için de gelir vergisi, katma değer vergisi reformları, vergi denetimi uygulamalarının iyileştirilmesi ve vergi oranlarının azaltılarak tabana yayılması konularına öncelik verilmesini talep ettik. Ayrıca OSB’lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve SGK prim oranlarının daha makul seviyelere getirilmesi de dikkat çektiğimiz konulardan” ifadelerini kullandı.


Toplantıda Eximbank kredilerine de değinen Başkan Yıldırım, Eximbank’ın sermaye yapısının güçlendirilerek sanayiciye daha fazla kredi desteği verme imkanının sağlanmasını dile getirdi.


GTO toplantıya 45 kişilik geniş bir heyetle katılırken, heyet içerisinde GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un yanı sıra Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve Meclis üyeleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:09
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