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"Bölgesel iş birlikleri sorunların çözümünde daha etkin olacaktır"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani:"BMGK tek taraflı tutumuyla otoritesini kaybetmiştir. BMGK yapısında değişiklik zaruridir. Bölgesel iş birlikleri gelecekte sorunların çözümünde daha etkin olacaktır. Astana ve Şangay bu arayışların örnekleridir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
"Bölgesel iş birlikleri sorunların çözümünde daha etkin olacaktır"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) otoritesini kaybettiğini ve gelecekte bölgesel iş birliklerinin sorunların çözümünde daha etkili olacağını söyledi.

Laricani, İran Meclis Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

- "BMGK yapısında değişiklik zaruridir"

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" mesajıyla ilgili sorusu üzerine Laricani, BMGK yapısında mutlaka değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Laricani, "BMGK tek taraflı tutumuyla otoritesini kaybetmiştir. BMGK yapısında değişiklik zaruridir. Bölgesel iş birliklerinin gelecekte sorunların çözümünde daha etkin olacaktır. Astana ve Şangay bu arayışların örnekleridir. Bunlar BMGK'nın çelişkili davranışlarının ardından ortaya çıkmış yapılardır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kayıtsız şartsız müzakere masasına oturması halinde İran'ın nasıl bir irade ortaya koyacağıyla ilgili soruya karşılık da Laricani, Washington yönetiminin öncelikle iyi niyetini göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İran Meclis Başkanı, "Biz önceden de müzakere etmedik mi? Eğer bir devlet uluslararası sözleşmeleri ayaklar altına alıyor ve anlaşmalara uymuyorsa nasıl görüşme talebinde bulunabiliyor? Bu sadece bir hobi. Eğer gerçekten müzakerelere inanıyorlarsa önce ayak altına aldıkları masaya dönsünler ve iyi niyetlerini göstersinler. Fakat bunu göremiyoruz." diye konuştu.

- "ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması bize de ayrılma hakkını vermiştir"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın kalması yönünde ısrarcı olduğunu, ancak o tarihten bu yana henüz somut ve pratik bir adım göremediklerini vurgulayan Laricani, şöyle devam etti:

"AB ülkeleri ile hâlâ müzakere aşamasındayız, eğer nihai görüşmelerde bir sonuca ulaşamazsak başka bir karar alacağız. Nükleer anlaşmadan çıkma hakkımızı ne zaman kullanacağımız şartlara bağlı. Koşulları değerlendirdikten sonra eğer çıkarlarımıza uygunsa anlaşmadan ayrılırız. ABD'nin çıkması bize de ayrılma hakkını vermiştir."

- "Hükümetin daha hızlı hareket etmesi gerekiyor"

İran devletinin hem müzmin sorunları olduğunu hem de yaptırımlardan kaynaklı uluslararası baskıların söz konusu olduğunu dile getiren Laricani, "Mesaimizin çoğu bu sorunların çözülmesine harcanıyor. İran'da hükümetin hacminin küçülmesi ve daha hızlı hareket etmesi gerekiyor, çünkü bu haliyle çok maliyetli. Yasalar hükümetin her sene yüzde 15 daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Hükümetin temel meselelerinden biri likitide meselesidir ve bu bir an önce çözülmelidir. Ayrıca bankaların yüksek oranlarda faiz vermesi de üretim önünde bir engeldir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da kara para aklama olayının olduğunu ifade eden Laricani, iki meclisli sistem ve anayasayı değiştirmenin gündemlerinde olmadığını, önceliklerinin ise halkın sorunlarını çözmek olduğunu ifade etti.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
  1. iran
  2. Laricani
  3. Meclis
  4. Tahran

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