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"Bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke"

Ukrayna Reform Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal:- "Türkiye'nin, bir yandan Ukrayna ile yakın iş birliği var ancak bir yandan da Rusya ile de yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke"

04 Temmuz 2019 Perşembe 04:17
"Bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke"

TORONTO (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Türkiye'nin, bir yandan Ukrayna ile yakın iş birliği var ancak bir yandan da Rusya ile de yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke." dedi.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, temaslarının son gününde AA'ya değerlendirmede bulundu.

Zor bir dönemden geçen Ukrayna'nın, her alanda yeniden yapılanması için reform sürecine girdiğini anlatan Önal, "Ekonomik istikrarı sağlamak ve halkın beklentilerini yerine getirmek için başlayan bir reform çabası var. Türkiye, Ukrayna'nın önemli ve dost bir ülkesi. Aramızda stratejik ortaklık var. Türkiye Ukrayna'ya, altyapı ve teknik iş birliği gibi konularda önemli destekler sağlıyor." diye konuştu.

Önal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, bir yandan Ukrayna ile yakın iş birliği var ancak bir yandan da Rusya ile de yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke. Türkiye'nin bu konuda önemli bir kapasitesi var. İki ülke ile olan ilişkilerimizde bunu kullanmak istiyoruz. Bizim Kanada'dan bir farkımız var. Biz bölgedeyiz ve iki ülke (Rusya ve Ukrayna) ile de coğrafi yakınlığımız ve ikisiyle de olumlu ilişkilerimiz var. Ancak uluslararası hukuk açısından ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması bakımından da ilkeli bir tutumumuz var ve bunu da devam ettiriyoruz."

Konferans süresince Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve yardımcıları ile faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Sedat Önal, "Bakanlıklarımız arasında işleyen bir istişare mekanizması var. Esasında Kanada ile tam olarak hayata geçirmediğimiz çok önemli ve büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanma yönünde birçok açıdan olumlu adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakın geçmişte Kanada ile Türkiye arasında JETCO olarak adlandırılan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Sedat Önal, "Yatırımların karşılıklı desteklenmesi anlaşmasını hayata geçirmek istiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için daha yakın temas halinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, daha sonra Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda Türk toplumu üyeleri ile biraraya geldi. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras ve Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen'in de yer aldığı görüşmede, temasları hakkında bilgi veren Önal, daha sonra vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Sedat Önal, gece saatlerinde THY'nin İstanbul uçağı ile Kanada'dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 04:17
  1. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal
  2. Kanada
  3. Ukrayna Reform Konferansı

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