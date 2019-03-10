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Kilis Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

10 Mart 2019 Pazar 16:32
Kilis Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

 

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

 

Kilis Belediyespor’un göllerini 33 dakikada penaltıdan Oğuzhan, 65 dakikada Turan, dakika 90+3 Ahmet Yiğitel kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:32
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
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