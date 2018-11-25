Bölgesel Amatör Lig maçında arbede





ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta saha girerek Bartınsporlu oyunculara saldırmak isteyen bir grup Ereğli Belediyespor taraftarı ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ereğli Belediyespor ve Bartınspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele boyunca tribünlerde ve oyuncular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Bartınspor'da oyuncu değişikliği yapıldığı sırada oyuncunun yavaş hareket etmesine sinirlenen taraftarlar, sahaya girdi. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartınsporlu futbolcu, diğer oyuncular tarafından soyunma odasına götürüldü.

Bunun üzerine maçın orta hakemi soyunma odasına götürülen futbolcuyu oyun alanına çağırarak kırmızı kart gösterdi. Ereğli Belediyespor'da 2, konuk Bartınspor'da ise 1 oyuncu kırmızı kart gördü.

Bu sırada sahaya inmek isteyen bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Maçın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları yoğun güvenlik önlemleri altında sahadan ayrıldı. Ereğli Belediyespor taraftarları, olayların yatışmasının ardından hakeme tepki gösterdi.

Karşılaşma, Bartınspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

