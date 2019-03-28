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Bölgesel Acil Kurtarma Birliği 15 Temmuz'da açılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:- "Acil kurtarmada rastlanılan durumların burada uygulamasının gerçekleştirileceği, bir nevi komandoların eğitim merkezleri gibi eğitimler sağlanacak. Çok önemli bir ünite. Yapımına geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlandı. Bu yıl 15 Temmuz gibi bitirilecek"- "Hem Türkiye hem bölge için hizmet verecek prestijli bir mekana kavuşacağız"

28 Mart 2019 Perşembe 13:51
Bölgesel Acil Kurtarma Birliği 15 Temmuz'da açılacak

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de yapımı devam eden Bölgesel Acil Kurtarma Birliği'ne ilişkin, "Acil kurtarmada rastlanılan durumların burada uygulamasının gerçekleştirileceği, bir nevi komandoların eğitim merkezleri gibi eğitimler sağlanacak. Çok önemli bir ünite. Yapımına geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlandı. Bu yıl 15 Temmuz gibi bitirilecek." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Rize'de Engindere Mahallesi'de yapımı süren Doğu Karadeniz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde incelemede bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk'tan bilgi alan Yazıcı, merkezin hazineye ait arsaların toplanarak 35 dönüm üzerine kurulduğunu belirtti.

Yazıcı, Bölgesel Acil Kurtarma Birliğinin bu merkezde oluşturulacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize'yi kapsayacak şekilde kurtarma hizmetleri buradan yönetilecek. Burada ayrıca birlik içerisinde çalışacak, kurtarma konusunda uzmanlıklarını artıracak eğitimleri sağlanacak. Acil kurtarmada rastlanılan durumların burada uygulamasının gerçekleştirileceği, bir nevi komandoların eğitim merkezleri gibi eğitimler sağlanacak. Çok önemli bir ünite. Yapımına geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlandı. Bu yıl 15 Temmuz gibi bitirilecek. Binanın ince işlerinin önemli bir bölümü bitirilmiş."

Binanın 10 şiddetinde bir depreme bile dayanabilecek şekilde planlandığına işaret eden Yazıcı, hem Türkiye hem bölge için hizmet verecek prestijli bir mekana kavuşacaklarını aktardı.

Yazıcı, afetin, saati, gecesi, gündüzü belli olmayan olaylar olduğuna dikkati çekerek, "Hemen müdahaleyi gerçekleştirecek, hem beşeri kaynak olması lazım hem de onların intikalini sağlayacak araç gereçlerle donatılması lazım. Türkiye'de bölge kurtarma birliklerinin ve ünitelerinin yer aldığı 11 nokta var. Bu işlevi görebilmesi için beşeri kaynağın eğitilmiş olmasının yanında onların intikalini sağlayacak arazi koşullarını sağlayacak helikopter gibi araç gereç ihtiyaçlarının varlığı ortada. Bunları da ilgili bakanlık ve hazinede gözetmek ve temin etmek suretiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Birliğin mutlaka ihtiyacı olan helikopter temini için gerekli girişimlerin yapılacağını, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla pistlerin oluşturulacağını kaydeden Yazıcı, afet bölgeleri için helikopterlerin önemli olduğunu, ihtiyaçların takipçisi olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:51
  1. AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  2. Bölgesel Acil Kurtarma Birliği
  3. Rİze

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