Bölgenin hafızları Ahlat’ta yetişiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yatılı erkek ve kız Kur’an kurslarında bölgenin hafızları yetişiyor.

Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu, Ahlat Amine Hatun Kız Kur’an Kursu hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerle doluyor.Ahlat’ta bulunan 110 kişi kapasiteli Kur’an kursuna civar il ve ilçelerden de öğrenciler hafızlık eğitimi almak için geliyor.İlçede ki kız ve erkek yatılı hafızlık Kur’an kursları son 2 yıl içerisinde 32 mezun verirken, hafızlık eğitimi için her geçen gün artan talebi karşılamaya çalışıyor. Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an kursunu ziyaret hafızlık sınıflarını gezdi. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Müftü İmamoğlu, hafızlığın öneminden bahsetti.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, "Ahlat Kubbet-ül İslam unvanını kazanmış kadim bir şehirdir.İlçe müftülüğü olarka özellikle hafız öğrenci yetiştirme üzerinde yoğun bir çalışma yürüttük. 2010 yılında yatılı erkek hafızlık Kur’an Kursu, 2014 yılında ise yatılı hafızlık kız Kur’an kursumuz açılarak hizmetini sürdürmektedir. 35 hafızlık kız öğrencimiz ve 55’e yakın erkek hafızlık öğrencimiz bulunmaktaydı. Ancak kursumuzun kapasitesinin az olması ver artan taleplerlebirlikte 2017 yılında aldığımız kararla 110 kişi kapasiteli bir hafızlık Kur’an kursu yapmaya karar aldık. Çok şükür, geçtiğimiz günlerde de açılışını yapmak nasip oldu. Şuanda 90 civarında öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadır. Kayıtlar devam ederken, yoğun bir rağbet görüyor. Kursumuzun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şuan kursumuzda 5 hafızlık sınıfı, 3 temel eğitim sınıfı bulunuyor. Tüm sınıflar dolu bir şekilde eğitime devam etmektedir" dedi.

Yaklaşık 4 dönüm bir alanda yapılmış olan kursun yatakhaneleri, bahçesi ve spor hizmet verdiğini ifade eden müftü İmamoğlu,"Kursumuza civar il ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz bulunuyor. Özellikle Diyarbakır, Bitlis’in tüm ilçelerinden, Siirt, Muş ve Bingöl’den gelen öğrencilerimizde oldu. Buda bizi gururlandırıyor. Ahlat’ta ki Kur’an kursumuz şuan bölgede rüştünü ispat ederek ön plana çıkmaktadır.

Hem kız hem de erkek Kur’an kursumuzgirdiği tüm sınavlarda iyi derecede bir başarı göstermektedirler. Kurslarımızda yüzde 95 civarında bir başarı elde etmiş durum dayız. Ocak ayında sınava giren 9 öğrencimizin tamamı başarılı olarak hafızlık belgelerini almaya hak kazandılar. Haziran aylarının son günlerinde ise 5 kız öğrencimiz hafızlık sınavını başarıyla geçerek belgelerini aldı. 2010 ile 2017 yılları arasında 15 kız 26 erkek olmak üzere 41 hafız vermiştik. Son 2 yıl içerisinde ise 7 kız 25 erkek olmak üzere 32 tane öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.