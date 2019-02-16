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"Bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı, ikili görüşmelerde bulundu- Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır"

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:19
"Bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalı"

MÜNİH (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü.

Bakan Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Programı kapsamında ikili görüşmeler de yapan Bakan Akar, ilk olarak Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir araya geldi.

Askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Akar, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Bakan Akar sonrasında ise ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD'li senatörle ayrı ayrı bir araya geldi.

Akar, bu görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin terör örgütü PKK/YPG olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazıları PKK'yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. PKK'lı teröristler, Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır."

Türkiye'nin, güney sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı iddialarını ise "Türkiye, batıdan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." sözleriyle yanıtladı.

Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin olarak, "Bu bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Bakan Akar, hava ve füze tehdidine karşı Türkiye'nin korunmasının zorunluluk olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerle Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemleri tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:19
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