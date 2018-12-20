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"Bölgemizde güvenlik ve istikrar için Türkiye ile çalışmaya kararlıyız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"400 yıl boyunca barış halindeki iki komşu olarak bölgemizde güvenlik ve istikrarı desteklemek için birlikte çalışmaya kararlıyız"

20 Aralık 2018 Perşembe 15:52
"Bölgemizde güvenlik ve istikrar için Türkiye ile çalışmaya kararlıyız"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede güvenlik ve istikrarı desteklemek için Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında Ankara'da yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katılan Zarif, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"400 yıl boyunca barış halindeki iki komşu olarak bölgemizde güvenlik ve istikrarı desteklemek için birlikte çalışmaya kararlıyız."


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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:52
  1. iran
  2. Zarif

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