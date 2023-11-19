Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak ama Karadeniz'de petrol araması yapan 2 gemi Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de petrol araması yapan 2 gemi Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de doğalgaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan 2 gemi de personeliyle birlikte Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığındı. Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz'de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı'na ait 2 gemi de Amasra Limanı'na sığındı. Gemiler, beklenen fırtına öncesinde kalın halatlarla limandaki iskeleye bağlandı. Fırtına ile birlikte adeta Karadeniz'de köpürmeye başladı. Karadeniz'deki dalga boyu 2-3 metrelere ulaşırken, fırtınanın en şiddetli anlarında ise dalga boyunun 7 metreye ulaşması bekleniyor. Öte yandan Bartın kent merkezinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar da etkili oldu.

Karadeniz'de doğalgaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan 2 gemi de personeliyle birlikte Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığındı.

Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz'de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı'na ait 2 gemi de Amasra Limanı'na sığındı. Gece saatlerinde Amasra Limanı'na gelen gemilerden biiri özel izinli Gümrüklü Saha'ya diğeri ise askeri bölgeye demirledi. Gemiler, beklenen fırtına öncesinde kalın halatlarla limandaki iskeleye bağlandı. Fırtına ile birlikte adeta Karadeniz'de köpürmeye başladı. Karadeniz'deki dalga boyu 2-3 metrelere ulaşırken, fırtınanın en şiddetli anlarında ise dalga boyunun 7 metreye ulaşması bekleniyor.