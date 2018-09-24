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Bölgeden haberler peş peşe geldi… İsrail savaş uçakları ile saldırdı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırındadüzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sırasında 1Filistinli şehit oldu, 20 kişi yaralandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:39
Bölgeden haberler peş peşe geldi… İsrail savaş uçakları ile saldırdı

Gazze'nin doğusunda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında bir araya  gelen onlarca Filistinli, İsrail sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği  yaktı, havai fişek fırlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki gösterilere müdahalesi sırasında  açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit  olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu  sınırındaki çeşitli bölgelerde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1'i ağır 20  Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin  İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve  2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden  sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl  gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 06:39
  1. israil
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