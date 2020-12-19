  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bölgede neler oluyor? Eşzamanlı 2 suikast girişimi
Dünya

Bölgede neler oluyor? Eşzamanlı 2 suikast girişimi

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği sırada düzenlenen bombalı saldırının ardından Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıda da Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:17:00 -
Bölgede neler oluyor? Eşzamanlı 2 suikast girişimi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya, başkent Abuja-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında 3 polis ve 2 yerel güvenlik personelin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Asha'nın yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Katsina eyaletine bağlı Gora Gan bölgesinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 13 ev kül oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Somali'de de başbakanın konvoyuna saldırı

Somali'de bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin Galkayo kentindeki bir stadyumun hedef alındığı saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı
Gündem

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası Erdoğan'ın videosu paylaşım rekoru kırdı

CHP Grup Başkanvekili zgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yı..
Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’
Dünya

Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail ve Mısır ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti
Gündem

Rezil mesajları ifşa olmuştu! AK Partili isim 'Pedofili' dedi, CHP'li başkan istifa etti

Bursa'da 17 yaşındaki S.G., CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A'nın cep telefonundan attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü. AK Par..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay