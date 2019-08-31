Bölge diken üzerinde! Çin, Hong Kong sınırında tatbikat yaptı

Hong Kong'da protestolar devam ediyor: Hristiyan ve Budist tarikatlar da destek verdi Çin Özel Kuvvetleri ve silahlı polis güçleri, Hong Kong sınırındaki Şenzen'de bir 'anti-terör tatbikatı' gerçekleştirdi.

Tatbikata ilişkin yayınlanan görüntülerde, güvenlik kuvvetlerinin bir grup eylemciye müdahale ettikleri görülüyor.

Müdahale sinyali mi?

Tatbikatın Hong Kong sınırındaki bir bölgede gerçekleştirilmesi ve tatbikat içeriğinin 'göstericilere müdahale' konseptinde olması ise, Çin güvenlik güçlerinin Hong Kong'daki batı yanlısı eylemcilere yönelik bir müdahale sinyali olduğu şeklinde yorumlanıyor.