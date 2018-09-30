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Bölgede gerilim artıyor! Başbakanın helikopterine silah açıldı

Cemmu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haider Khan'ın bulunduğu helikoptere Hindistan ordusu tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

30 Eylül 2018 Pazar 21:52
Bölgede gerilim artıyor! Başbakanın helikopterine silah açıldı

Hindistan ve Pakistan’ın egemenlik konusunda anlaşamadıkları “Cemmu ve Keşmir” bölgesinde tansiyon dinmiyor. Beyaz sivil helikopter ile “Ateşkes hattının” yakınında seyahat eden Başbakan Haider Khan'ın helikopterine Hindistan askerleri ateş açtı. Helikopterin bir dağın ardına yönelmesinin ardından ateş kesildi ve Başbakanı taşıyan helikopter güvenli ve hasarsız bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Başbakanlık ofisi yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, “Hindistan ordusu, hava sahasını ihlal ettiğimizi belirtmek için ateş açtı ancak onlar bize ateş ederken biz kendi hava sahamızdaydık” ifadelerini kullandı.

Taraflara sakinleşme çağrısı

Saldırıya uğrayan Keşmir’in Başbakanı Haider Khan da helikopterin silahsız olduğunun altını çizerek Hindistan ve Pakistan taraflarına sakinleşme çağrısında bulundu. Başbakan Haider Khan, “Bölgede herhangi bir savaş isteği istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Hindistan: “Sadece uyardık”

Hindistan Ordusu Sözcüsü Yarbay Devender Anand yaptığı açıklamada, Pakistan helikopterinin, Hindistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yaptığı açıklama sırasında henüz helikopterin içinde kim olduğunu bilmediklerini kaydeden Yarbay Anand, “Muhtemelen sivil bir helikopterdi ve çok yüksekten uçuyordu. Hava nöbetçilerimiz, küçük silahlarla ateş ederek onları uyardılar” diye konuştu.

Pakistan’ın yeni Başbakanı İmran Khan, Ağustos ayında Hindistan’a “zeytin dalı” teklif ederek ilişkileri onarma sözü vermişti ancak, ilişkiler diplomatik tartışmalarla yeniden yıprandı. Hindistan, Pakistan’ın Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgedeki isyancıları silahlandırdığını iddia ederek, Birleşmiş Milletler New York binasında yapılacak heyetler arası toplantıyı iptal etmişti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 21:52
  1. Ordu
  2. Hindistan

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