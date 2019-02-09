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Bölge Uzmanı Yetiştirme İhtisas Programı açılış töreni

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:00
Bölge Uzmanı Yetiştirme İhtisas Programı açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Birlik Vakfı bünyesinde oluşturulan Uluslararası İlişkiler ve Strateji Merkezinin başlattığı Bölge Uzmanı İhtisas Programı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Birlik Uluslararası İlişkiler ve Strateji Merkezi Başkanı Selami Kökçam, vakfın Çemberlitaş'taki genel merkezindeki törende, Gençlik ve Spor Bakanlığından aldıkları hibe desteği ve Birlik Vakfının katkılarıyla lisans öğrencilerinin üniversite eğitimleriyle eş zamanlı olarak ilerleyecek programla, öğrencileri eğitim ve kültür alanlarında destekleyecekleri belirtti.

Türkiye'de bölge uzmanı yetişmediğini ve bu alanda çok büyük açık olduğunu vurgulan Kökçam, bu anlamlı programa katılan öğrencilerin siyaset ve dil bilimleri alanlarında iyi bir eğitim alarak uzmanlaşacaklarını ifade etti.

Kökçam, ihtisas programı kapsamında derslerin 4 yıl boyunca cumartesi günleri vakfın Çemberlitaş'taki genel merkezinde yapılacağını dile getirdi.

Programın 16 Şubat'ta başlayacağını, bu çerçevede 80 öğrenciyle akademik çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Kökçam, katılımcıların Arapça, Farsça, Çince, Rusça ve İbranice dillerinde eğitim alarak dünyadaki siyasi bölgeler üzerine uzmanlaşacaklarını söyledi.

Bölge Uzmanı Yetiştirme İhtisas Programı açılış töreni sonrasında "Türkiye'de Bölge Uzmanı Yetiştirme: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panel yapıldı.

Gazeteci İbrahim Baran moderatörlüğünde iki oturumda gerçekleşen panele, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu ve Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy konuşmacı olarak katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:00
  1. Birlik Vakfı
  2. Birlikus
  3. Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı
  4. İstanbul

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