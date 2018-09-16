0553 313 94 23

Bölge diken üstünde! Arabistan'a saldırı düzenlendi

Yemen'in Saada kentinde bulunan Husiler tarafından Suudi Arabistan'a füze saldırısı gerçekleştirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 00:00
Bölge diken üstünde! Arabistan'a saldırı düzenlendi

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri'nin, Husiler tarafından Yemen'in Saada kentinden Cazan kentine atılan füzeyi havada imha ettiğini belirtti.

Atılan füzenin herhangi bir zarara veya can kaybına neden olmadığını kaydeden Maliki, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana ülkesinin topraklarına 196 füze atıldığını, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 00:00
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıtalararası şampiyon olan Türk boksörden Erdoğan ve Bahçeli'ye mesaj
    1. Kıtalararası şampiyon olan Türk..
    2. Bölge diken üstünde! Arabistan'a..
    3. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'a bomba..
    4. Yakayı ele verince böyle seslendi:..
    5. Irak'ta meclis toplandı! Seçim yapıldı
    6. Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a..
    7. Suudi Arabistan'da fırtınanın adı..
    8. Ailesine kızdı! Yaşadıkları evi ateşe..
    9. Van'da PKK'lı teröristlere büyük darbe!
    10. Rafsancani'nin kızından İran'a sert..
    11. Katar ve Filistin arasında kritik..
    12. Bölge ateş çemberi! İsrail, Şam..
    13. Trump'tan Kuzey Carolina açıklaması!
    14. Kartal zor da olsa kazandı!
    15. HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna..
    16. Çin'den İsveç'e kınama!
    17. Başkan Erdoğan İstanbul'da!
    18. Ermenistan'da tutuklu olan Umut'un..
    19. Akıllara durgunluk veren olay!..
    20. "ABD'nin anlaşmasından ümitli değiliz"
    Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler
    Rusya ve Çin'den dünyaya gözdağı! İlk kez böyle görüntülendiler
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    Florence kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı