0553 313 94 23

Bölge Birlik Başkanı Taşlı “Mağdur olan esnafımızın yanındayız”

DÜZCE(İHA) – Bölge birlik başkanı aynı zamanda Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, selin esnafa verdiği zararı yerinde inceledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:56
Bölge Birlik Başkanı Taşlı “Mağdur olan esnafımızın yanındayız”

DÜZCE(İHA) – Bölge birlik başkanı aynı zamanda Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, selin esnafa verdiği zararı yerinde inceledi.


18 Temmuzda Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde sel ve su baskınları yaşandı. Elde zarar gören esnafın ve vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Bölge Birlik Başkanı anı zamanda Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı bölge esnafını ziyaret etti.


Mağdur olan esnafların her zaman yanında olduklarını dile getiren Ertan Taşlı; Genel Başkan Abdülkadir Akgül’ün de sıkıntıları giderme noktasında elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti. Esnafın mağduriyetine bizzat şahit olduklarının altını çizen Başkan Taşlı “Akçakoca da yaşanan sel felaketinin esnafımıza verdiği zararların tespiti için Akçakoca Kooperatifi yönetimini ve Halkbank Müdüremizi ziyaret ederek yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Esnafımızın mağduriyetine bizzat şahit olduk ve gerekli çalışmaları gerçekleştirerek esnafımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istedik. Genel Başkanımızın Abdülkadir Akgül’ün zarar gören esnaflarımızla ilgili yaptığı çalışmaları ve gayretini aktardık. Bu çalışmalarda destek olan Akçakoca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürol Sarı ve yönetimine, Halkbank Şube Müdüresi Funda Bozkurt’a yanımızda olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e Bölge Birliği yönetimim adına şükranlarımızı sunarım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:56
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen..
    2. Başkan Selçuk hizmetlere destek için..
    3. Mağarada buz devrine ait silahlar..
    4. Meyveleri toplayacağız
    5. Tosya’da bahçeye ekili 20 kök kenevir..
    6. Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    7. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    8. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    9. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    10. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    11. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    13. Yükümlülerden eğitime katkı
    14. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    16. Ordu’da turizm canlandı
    17. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    18. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    19. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    20. Çankaya’da yaz temizliği
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin