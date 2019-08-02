Bölge Birlik Başkanı Taşlı “Mağdur olan esnafımızın yanındayız”

DÜZCE(İHA) – Bölge birlik başkanı aynı zamanda Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, selin esnafa verdiği zararı yerinde inceledi.

18 Temmuzda Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde sel ve su baskınları yaşandı. Elde zarar gören esnafın ve vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bölge Birlik Başkanı anı zamanda Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı bölge esnafını ziyaret etti.

Mağdur olan esnafların her zaman yanında olduklarını dile getiren Ertan Taşlı; Genel Başkan Abdülkadir Akgül’ün de sıkıntıları giderme noktasında elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti. Esnafın mağduriyetine bizzat şahit olduklarının altını çizen Başkan Taşlı “Akçakoca da yaşanan sel felaketinin esnafımıza verdiği zararların tespiti için Akçakoca Kooperatifi yönetimini ve Halkbank Müdüremizi ziyaret ederek yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Esnafımızın mağduriyetine bizzat şahit olduk ve gerekli çalışmaları gerçekleştirerek esnafımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istedik. Genel Başkanımızın Abdülkadir Akgül’ün zarar gören esnaflarımızla ilgili yaptığı çalışmaları ve gayretini aktardık. Bu çalışmalarda destek olan Akçakoca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürol Sarı ve yönetimine, Halkbank Şube Müdüresi Funda Bozkurt’a yanımızda olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e Bölge Birliği yönetimim adına şükranlarımızı sunarım” dedi.