Bölge başkanı Taşlı, 23 Nisan’ı kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ertan Taşlı mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’uncu yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve TBMM’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerinde bulundu.