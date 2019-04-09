0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis Haftasını kutladı

5.

09 Nisan 2019 Salı 14:50
Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis Haftasını kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. Yılını kutladı.


Ertan Taşlı, yaptığı yazılı açıklamada; “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:50
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vefatının 431'inci yılında Mimar Sinan anıldı
    1. Vefatının 431'inci yılında Mimar Sinan..
    2. Poroşenko: “BBC’nin ödeyeceği 50 bin..
    3. Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist pes etti!
    4. Güvenli ve eğlenceli dijital servisler..
    5. Vali Dağlı, 10 Nisan Polis gününü..
    6. ‘Sinan’ 431. yıldönümünde anıldı
    7. Alkollü denize girdi, 153 lira ceza..
    8. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!..
    9. GMİS“Türk polis Teşkilatı’nın..
    10. Bafra’da “Gelin kardeş Olalım” projesi..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya..
    12. Tokat’ta 3 çocuk annesi yaşam..
    13. İmitasyon takılara dikkat
    14. Bucak Bilim Festivali’nin açılışı..
    15. Bayındır: “Biz nerede kalmıştık,..
    16. Akseki Belediye Başkanı Özkan, mevlit..
    17. "Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak..
    18. Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    19. Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis..
    20. Suriyeli cinayetinde evde 2 ceset çıktı
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer