Bölge ateş çemberi! İsrail, Şam Havalimanı'nı hedef aldı
İsrail'in Şam Havalimanı'nı hedef alan saldırısı, Suriye hava savunması tarafından püskürtüldü.15 Eylül 2018 Cumartesi 22:21
Suriye rejiminin resmi haber ajansı İsrail savaş uçaklarının Şam Havalimanına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçaklarının saldırısını püskürttüğünü aktardı. Açıklamada, “Savunma sistemlerimiz İsrail’in Şam Havalimanına düzenlediği bir füze saldırısını geri püskürttü ve birden fazla füzeyi düşürdü” ifadelerine yer verildi.
Bununla birlikte Şam Havalimanı'nda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
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