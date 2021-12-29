Türk kahvesi, lezzetiyle değil manevi yönüyle ön plana çıkan bir kahve türüdür.

Bol köpüklü Türk Kahvesi nasıl yapılır?

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Cezve

Kahve fincanları

Kişi sayısına göre; 2 çay kaşığı kahve,1 çay kaşığı şeker

Bol köpüklü Türk Kahvesi yapılışı

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun. İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin. Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin. Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır püf noktaları?

Suyun soğuk olması, kahvenin köpürtülmesi için püf noktalardan biridir. Cezvenizi ocağa almadan önce kahve, şeker ve suyunuzu yaklaşık 35 saniye kadar karıştırırsanız daha yumuşak ve lezzetli bir kıvam elde edersiniz. Daha sonra cezveyi ocağın üzerine koyun ve kahve pişene kadar hassas şekilde karıştırın.

Türk kahvesi kilo aldırır mı?

Türk kahvesinin faydalarından biri de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. 1 fincan Türk kahvesi yalnızca 1 kalori içerdiğinden şekersiz tüketildiği müddetçe kilo aldırmaz, aksine kilo vermekte önemli rol oynar.

Türk kahve makinesi nedir?

Kahve makineleri, su ve kahveyi koyduktan sonra ortalama 10 dakika içinde 10-12 fincan kahveyi hazırlayan makinelerdir. Kahve pişirmeyi çok kolay hale getiren bu makineler, aynı zamanda da espressodan cappuccinoya kadar farklı kahve seçeneklerini bir arada sunar.

Türk kahve makinesinde kahve yapılışı

Öncelikle kahveyi, şekeri ve suyu makinenin içerisine alarak iyice karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın. Homojen bir kıvam aldığında, makinenin tuşuna basabilirsiniz. Bu esnadan sonra kahveyi gerekmediği sürece karıştırmayın. Kenarlardan köpükler çıktığında ilk aşamadaki kahvenin yarısını fincana dökün.