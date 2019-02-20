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Boksta iki madalya

- Milli sporcular, 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:43
Boksta iki madalya


ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Khyzhniak'a mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan ise turnuvada bronz madalya almıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:43
  1. 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası
  2. Bayram Malkan
  3. boks
  4. madalya
  5. Serhat Güler

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