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Boksta Eyüp Gözgeç yeniden başkan

- Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçerli 259 oydan 159'unu alan Gözgeç, yeniden başkanlığa seçildi - Diğer aday Suat Hekimoğlu ise 100 oy aldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
Boksta Eyüp Gözgeç yeniden başkan


ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Eyüp Gözgeç yeniden başkan seçildi.

Eyüp Gözgeç'in belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesi sonrasında federasyon olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Başkent Öğretmenevi'nde yapılan genel kurulda Eyüp Gözgeç ve Suat Hekimoğlu başkanlık için yarıştı. Divan başkanlığını Hasan Kartal'ın yaptığı genel kurulda, 264 oy kullanıldı. 5 oy geçersiz sayılırken, 159 oy alan Eyüp Gözgeç, yeniden başkanlığa getirildi. Diğer aday Suat Hekimoğlu ise 100 oyda kaldı.

Eyüp Gözgeç'in yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:

Hasan Kartal, Metin Yener, İsmal Hakkı Gül, Birol Akpınar, Abdulhakim Aksu, Fuat Alparslan, Mustafa Akkaya, Pınar Kuçinoğlu, Recep Çınar, Yılmaz İlkay Arın, Mustafa Kamacı, Mehmet Genç, Yavuz Can, Atilla Alatepe

Denetleme Kurulu:

Sadrettin Ferruh Taşçı, Murat Eskici ve Spor Genel Müdürlüğünün belirleyeceği üç isim

Disiplin Kurulu:

Fatih Atalay, Uğur Kızılca, Kaan Özgür Kayıcı, Enes Günay, Gökberk Kaan Özdemir

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, üst seviyede düzeyli bir genel kurul yaşadıklarını söyledi.

Başkan adayı Suat Hekimoğlu'na nazik davranışları ve seçim sürecinde gösterdiği olumlu yaklaşım nedeniyle teşekkür eden Gözgeç, seçimin tüm boks camiasına hayırlı olmasını diledi.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
  1. boks
  2. Eyüp Gözgeç
  3. Olağanüstü seçimli genel kurul
  4. Suat Hekimoğlu
  5. Türkiye Boks Federasyonu

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