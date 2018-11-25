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Boksta 6 madalya

- Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, Valeri Papatov Turnuvası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

25 Kasım 2018 Pazar 22:30
Boksta 6 madalya


İSTANBUL (AA) - Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı, 12. Valeri Papatov Turnuvası'nda 6 madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Moldova'da Gökoğuz Yeri'nin (Gagavuz Özerk Bölgesi) Çadır Lunga kentinde düzenlenen 12. Valeri Papatov turnuvasında 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

64 kiloda Baran Onaylı, 81 kiloda Emir Büyükdağ altın madalyanın sahibi olurken, 56 kiloda İnan Özhan ve 60 kiloda Samet Akay gümüş madalya aldı. 52 kiloda Ramazan Demir ile 69 kiloda Eren Özdemir turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Çok güzel ağrılandıklarını belirten Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe, "Gagavuzya Spor Bakanı Sergey Stanogla ve Gagavuzya Boks Federasyonu Başkanı Dimitri Cakusta bizlerle çok alakadar oldular ve çok iyi ev sahipliği yaptılar. Şampiyonada başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:30
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