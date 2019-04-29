Boksörü sopayla döverek öldüren 2 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aracının içerisinde ölü bulunan boksörü birlikte alkol aldığı iki arkadaşının sopayla döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sofular köyünde meydana geldi. İddiaya göre, boksör Cüneyt Seyhan dün akşam arkadaşları B.D. ve S.A. ile önce evde, daha sonra da ormanlık alanda alkol aldı. Seyhan ile iki arkadaşı arasında gecenin ilerleyen saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan kavgada B.D. ve S.A.nın sopa ile defalarca vurdukları Cüneyt Seyhan bayıldı. B.D. ile S.A. daha sonra Seyhan’ı kendi aracına bindirip, Çiğdemli, Yunuslu ve Sofular köyü yol ayrımına bırakarak kaçtı. Sabah saatlerinde Çiğdemli köyü sakinleri, Seyhan’ı aracının içerisinde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili olarak titiz bir çalışma yürüten Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önce B.D. ile S.A.’nın köye geldiği aracı belirledi. Zanlıların saklanabilecekleri Ormanlı beldesinde yoğunlaşan ekipler, akşam saatlerinde iki zanlıyı saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların aldıkları alkolün etkisiyle tartışma yaşadıklarını kabul ettiği ancak arkadaşlarını öldürmediklerini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki sorguları devam eden zanlıların işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.