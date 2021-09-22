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Spor

Boksörler basın toplantısında birbirine girdi! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:54:00 - 2021-09-22 19:01:39

ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

Görevliler boksörleri ayırmaya çalıştı

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant’i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

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