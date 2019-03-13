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Boks makinesi yerine koyduğu çocuğu döven zanlı tutuklandı

Adana’da bir genci parkta cebine 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen genç ile arkadaşı tutuklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:24
Boks makinesi yerine koyduğu çocuğu döven zanlı tutuklandı

Adana’da sevgilisinin eski sevgilisini parkta cebine 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu da videoya çektirdiği ileri sürülen genç ile arkadaşı tutuklandı.

 

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl B.’nin (16) önü Hayal Park’ta kısa süre sevgili olduğu Ş.E.’nin yeni sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi. K.T., Musa Anıl B.’yi darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.’nin yanında bulunan arkadaşı B.G. (16) de video çekti. K.T.’den saatlerce dayak yiyen Musa Anıl B.’nin gözlüğü kırılıp, sol gözü şişti ve yüzünde kızarıklıklar oluştu. K.T., "Sana yeter mi bu kadar, aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup uzun süre dövdü. Yere düşen genci dövmeye devam eden K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Musa Anıl B. de evine gitti. Anne Elvan A. çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Musa Anıl B., Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park’ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın ardından harekete geçen polis, zanlı K.T. ile B.G.’yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. ile B.G. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

 

Olayın mağduru Musa Anıl B., zanlıların tutuklanması üzerine, "Olaydan sonra kulağım duymadı, uyuyamıyordum, birkaç gün dışarı çıkmadım. Ama bana bunu yapanların yanına kar kalmadı. Polis onları yakaladı, zanlılar tutuklandı" dedi.

 

Anne Elvan A. ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. O çocuklara ve ailelerine de üzülüyorum. Ama oğluma yapılan cezasız kalmadı. Bunun için polislere, savcılara, hakimlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:24
  1. Adana
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