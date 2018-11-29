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Boko Haram örgütü insansız hava araçlarıyla saldırmaya başladı

Tuğgeneral Sani Kukasheka Usman:- "Boko Haram teröristlerinin insansız hava araçlarını kullanarak askeri üslere etkili operasyonlar düzenlediklerini tespit ettik"

29 Kasım 2018 Perşembe 00:57
Boko Haram örgütü insansız hava araçlarıyla saldırmaya başladı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü insansız hava araçlarını kullanarak askeri üslere saldırmaya başladı.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Tuğgeneral Sani Kukasheka Usman, "Boko Haram teröristlerinin insansız hava araçlarını kullanarak askeri üslere etkili operasyonlar düzenlediklerini tespit ettik." dedi.

Örgüt içerisindeki yabancı savaşçı sayısının da arttığına dikkati çeken Usman, örgüte karşı düzenlenen operasyonlarda yeni taktikler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tuğgeneral Usman, "2 ile 17 Kasım 2018 tarihleri arasında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Kukawa, Ngoshe, Kareto ve Gajıram bölgelerinde bulunan askeri üslere Boko Haram örgütü tarafından farklı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların hepsi başarılı bir şekilde püskürtüldü, 16 asker hayatını kaybederken birçok terörist öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Örgüt tarafından son haftalarda askeri üslere düzenlenen saldırılarda onlarca asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütünün 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:57
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