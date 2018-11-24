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Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:16
Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı

DAKAR (AA) - Boko Haram terör örgütü mensuplarının, Nijer'in güneydoğusunda 16 genç kızı kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, örgüt mensupları, cumayı cumartesiye bağlayan gece Diffa bölgesinde 9'u Blaharde, 7'si Bague köylerinden 16 genç kızı zorla yanlarında götürdü.

Bölgedeki yerel bir sivil toplum kuruluşunun yetkilisi, kızların Boko Haram tarafından kaçırıldığını belirtti.

Örgütün, hafta içi Diffa'nın doğusundaki Toumour köyüne düzenlediği silahlı saldırıda, Fransız maden şirketi Foraco için çalışan 6 teknisyen yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Boko Haram'ın, Haziran 2017'de ülkenin N'Galewa kentinde kaçırdığı 39 kadın ile çocuktan hala haber alınamıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2015-2017 yıllarında Boko Haram'ın Nijer'de düzenlediği 244 saldırıda 582 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:16
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