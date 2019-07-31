"Boko Haram drone kullanıyor"

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütünün askeri operasyonlara karşı drone kullandığı bildirildi.



Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Boko Haram militanları askeri operasyonları izleyebilmek için drone kullanıyor. Bu durum örgütün ordu birliklerinden daha yüksek teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi.



Zulum ayrıca Boko Haram militanlarının askeri birliklerden daha iyi teknolojik silahlara sahip olduğu ve bunları kullanma kabiliyetinde bulunduğu uyarısı yaptı.

Nijerya ordusunun silah kapasitesinin teknolojik savaş açısından yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Zulum, "Aksi halde Boko Haram örgütüyle savaş sonlanmayacak. Federal hükümet terörle mücadele amacıyla ordunun askeri kapasitesini artırmalı." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak atanması, 2009'dan bu yana elebaşı olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.