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Boko Haram, 8 bin çocuğu asker olarak kullandı

Boko Haram terör örgütü, Çad Gölü Havzası'nda en az 8 bin çocuğu silah altına alarak "çocuk asker" olarak kullandı- UNODC Nijerya Proje Sorumlusu Sylvester Tunde Atere:- "Bugün bu çocukları yeniden rehabilite ve entegre etmek çok zor"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Boko Haram, 8 bin çocuğu asker olarak kullandı

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Boko Haram terör örgütünün Çad Gölü Havzası'nda en az 8 bin çocuğu silah altına alarak "çocuk asker" olarak kullandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Nijerya Proje Sorumlusu Sylvester Tunde Atere, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün 2009'dan bu yana en az 8 bin çocuğu silah altına aldığını belirtti.

Atere, bazı kız çocuklarının da taciz edildiği ve zorla evlendirildiğini ifade etti.

Çatışmalara zorla giren çocukların psikolojilerinin bozulduğuna, bu durumun hayatları boyunca kalıcı etki bırakacağına dikkati çeken Atere, "Bugün bu çocukları yeniden rehabilite ve entegre etmek çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

- Şiddet eylemlerinde 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü Havzası'ndaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü kurdu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
  1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)
  2. Boko Haram
  3. çocuk asker
  4. UNODC Nijerya Proje Sorumlusu Sylvester Tunde Atere

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