0553 313 94 23

Boko Haram 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da son 10 yılda 27 bin kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:24
Boko Haram 10 yılda 25 bin kişiyi öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Boko Haram’ın Nijerya’da son 10 yılda 27 bin kişiyi öldürdüğünü açıkladı.


Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Boko Haram terör örgütünün 2009’da Nijerya’nın kuzeydoğu bölgesinde faaliyet göstermesinden bu yana geçen on yılda 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Nijerya’daki BM insani yardım koordinatörü Edward Kallon tarafından yapılan açıklamada, 130 binin üzerinde insanın da daha yeni yerlerinden edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Son aylarda artan güvensizlik, 130 binin üzerindeinsanı daha yeni yerlerinden edilmeye zorladı. Yerinden edilmiş toplu olarak kamplara ulaşırken, yardım ve koruma için bizi arıyor" ifadeleri kullanıldı.


Nijerya’da sanal bir hilafet sağlamak amacında olan Boko Haram, etkisini Çad, Nijer ve Kuzey Kamerun gibi komşu ülkelere de yaydı. Boko Haram 10 yıl boyunca insani yardım görevlileri, okuldaki kız ve erkek çocuklar, kadınlar ve güvenlik görevlilerini öldürdü ya da kaçırdı.


Nijerya hükümeti, vatandaşların artan endişelerine rağmen, Boko Haram militanlarına karşı savaşı kazandığını sürekli olarak ilan etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu, grubun gündeminin büyük ölçüde hükümet güçleri tarafından mağlup edildiğini iddia etmişti. Ancak Boko Haram’ın geçen hafta sonu Borno’daki üç köye düzenlediği saldırıdaen az 70 kişi hayatını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    1. İnegöl’de yanık ünitesi hizmete girdi
    2. Milan, Rafael Leao’yu kadrosuna kattı
    3. Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3..
    4. İngiltere’yi vuran sel havadan..
    5. Gürcistan’da piyasaya sahte para süren..
    6. Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele..
    7. Başkan Özcan’dan duygulandıran kutlama
    8. Kavak sağlıkta çağ atlıyor
    9. Borsa günü düşüşle tamamladı
    10. YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli..
    11. STK’lar Ordu için bir araya geldi
    12. TFF Temsilciler Semineri, İstanbul'da..
    13. "Aden saldırıları güvenlik ve..
    14. Çöp konteynerlerine ilaçlı temizlik
    15. MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı
    16. SUBU, uluslararası üniversite..
    17. Su kefiri nedir? Su kefiri nasıl..
    18. Konteyner aramaya son
    19. Ölümlü kaza sonrasında yolu trafiğe..
    20. Bülbül Deresi temizleniyor
    21. Memur ve memur emeklilerinin zam..
    22. Saz ve söz sanatçısı Ahmet Geniş..
    23. İhlas Yapı YKB Zeki Celep: "Bu hava..
    24. Seydişehir Belediyesi ilçenin..
    25. AA'nın 15. Dönem Savaş Muhabirliği..
    26. Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
    27. Başakşehir’de geri dönüşüm atıkları..
    28. Hindistan'da "Müslüman" kurye tartışması
    29. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral..
    30. Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'