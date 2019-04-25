BoJ para politikasını değiştirmedi

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, faiz oranlarını en az gelecek yılın bahar aylarına kadar çok düşük seviyelerde tutma taahhüdünde bulundu.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, "BoJ, yurt dışı ekonomiler de dahil olmak üzere ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerindeki belirsizlikler ile planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerini dikkate alarak, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgulanan metinde, "Banka, hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla, gerektiğinde uygun politika ayarlamalarını yapacaktır." değerlendirmesine yer verildi.





- "Yıllık enflasyonun yüzde 2'ye yükselmesi muhtemel"





BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya ekonomisinin, şu an için yurt dışı ekonomilerdeki yavaşlamadan etkilenmesine rağmen, 2021 mali yılı boyunca genişlemeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

İhracatın bazı zayıflıklar göstermesine karşın ılımlı yükselen bir trend sergilemesinin beklendiği aktarılan metinde, iç talebin de aynı şekilde yukarı yönlü bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Metinde, yıllık enflasyonun pozitif olduğu, ancak iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik genişlemeye kıyasla nispeten daha zayıf gelişim göstermeye devam ettiği vurgulanarak, "Daha fazla fiyat artışının geniş çapta gözlenmesi muhtemel olup, orta ve uzun vadede enflasyon beklentilerinin kademeli olarak artacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, enflasyondaki yıllık değişim oranının kademeli olarak yüzde 2'ye yükselmesi muhtemeldir." değerlendirmelerinde bulunuldu.





- Büyüme ve enflasyon beklentileri düşürüldü





Ekonomik aktivite ve enflasyon noktasında risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiği de dile getirilen metinde, söz konusu değişkenlere ilişkin beklentiler de düşürüldü.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 1,1'de sabit tutarken, 2020 mali yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 0,9 ve 2020'de yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Öte yandan enflasyonun 2021'de ise yüzde 1,6 olacağı öngörüldü. BoJ böylece, enflasyon tahminleri ile 2021'e kadar yüzde 2'lik hedefin altında kalınacağına işaret etti.

Banka, büyüme beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e, 2020 mali yılı için yüzde 1'den yüzde 0,9'a revize etti. Banka Japonya ekonomisinin 2021 mali yılında ise yüzde 1,2'lik büyüme kaydedeceğini öngördü.