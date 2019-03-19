Boing 737 Max 8’in kara kutusunun bilgilerine alan müfettişler Addis Ababa’ya döndü
Etiyopya’da düşen 737 Max 8’in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris’ten Addis Ababa’ya geri döndü.19 Mart 2019 Salı 11:52
Etiyopya’da düşen 737 Max 8’in kara kutusunun bilgilerini alan müfettişler, Paris’ten Addis Ababa’ya geri döndü.
Addis Ababa’da düşerek 157 kişinin ölümü üzerine Boeing’in 737 MAX 8 modeli uçak sahibi ülkeler onları servisten aldıktan sonra Boeing bütün bu model uçakları servisten çektiğini açıklamıştı.
İçinde 33 farklı ülkeden 149 yolcu ve 8 mürettebatı olan Boeing 737 MAX 8, kalkıştan yaklaşık 6 dakika sonra Bishoftu kasabası yakınlarında düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.
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