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Boğulmalara karşı ATV’li önlem

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde sahil boyunca denize giren vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulunan polis ve cankurtaran ekipleri, gün boyunca ATV’lerle devriye atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Boğulmalara karşı ATV’li önlem

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde sahil boyunca denize giren vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulunan polis ve cankurtaran ekipleri, gün boyunca ATV’lerle devriye atarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor.


Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi sahil şeridinde serinlemek için denize akın eden vatandaşların can ve mal güvenliği korumak için oluşturulan motorize ATV ekipleri vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.


Samsun Valisi Osman Kaymak’ın talimatlarıyla 19 Mayıs Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde görevli Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleriyle birlikte ATV’ler le devriye atarak muhtemel olumsuzluklara karşı önlem aldı. Cankurtaranlar gözetleme kulesinde gün boyunca denize girenleri takip ediyor. Kuleden yapılan takibin yanı sıra, görevli cankurtaranlar botla denizde oluşturulan şamandıralı güvenlik şeridini geçmemeleri yolunda uyarılarda bulunuyorlar. Sahil bandında da motorize ATV ekipleri gün boyu devriye atıyor.


Sahilde görevli polis memurlarını ve cankurtaranları denetleyen İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Akdoğan, sahilde sıklıkla görülen rip akıntısı, kum kayması gibi nedenlerle yaşanan boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaları yolunda uyarılarda bulundu. Gözünü denizden ayırmayan cankurtaranlar ise 6 boğulma vakasıyla karşılaştıklarını, bunlara zamanında müdahale ederek herhangi bir üzücü olayla karşılaşmadıklarını söyledi.


Serinlemek için Kumcağız Sahili’ne gelen vatandaşlar ise yapılan uygulamadan dolayı son derece memnun olduklarını ifade etti.


Almanya’da yaşayan Ramazan Konuş, “Her geldiğimizde biraz daha güzelleşiyor. Buradan polis geçiyor buradan. İnsana daha çok değer verdiğini görüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Çocuklarımız önceden geldiğinde inanın hiç yüzme yapamıyorduk. Hep çocukları bir şey olmasın diye kontrol ediyorduk. Şimdi rahat rahat güneşleniyoruz, denize giriyoruz. Çok iyi olmuş. Polisi gördüğümüz zaman biraz daha emniyette hissediyoruz kendimizi” dedi.


Berlin’de yaşayan Soner Deniz, “Burası çok güzel hoş bir yer. Güvenlikten memnunuz. Cankurtaranlar sahil boyunca bakıyorlar. Geçende biz de şahit olduk. Burada bir genç boğulma tehlikesi geçirdi, hemen müdahale ettiler. Uyumuyorlar öyle deyim. Gördüğüm kadarıyla eğitimliler.Çok çok dikkat ediyorlar. Avrupa standartları gibi diyebilirim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  1. doğa

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