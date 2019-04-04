Boğulmak üzere olan mültecileri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında Jet-Ski ile kaçmak isteyen düzensiz göçmenlerin motoru arıza yapınca Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istediler. 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak’tan Jet-Ski ile Yunanistan adalarına kaçmak için 3 Filistin uyruklu aynı tekneye binerek kıyıdan uzaklaştı. Gece saatlerinde başlayan deniz yolculuğunda Jet-Ski arıza yaptı. Düzensiz göçmenler Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. Bölgede bulunan ve devriye görevi yürüten Güney ege Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir Sahil Güvenlik botu Yalıkavak’ın Kuzeybatısında ters dönmüş bir şekilde Jet-Ski ve üç düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen önce sağlık kontrollerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildiler. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Bodrum Emniyet Müdürlüğü’ne oradan da Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri öğrenildi.