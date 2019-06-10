Boğulmak üzere olan kişiyi denize girenler kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde boğulmak üzere olan bir kişinin yardımına tatilciler koştu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Küçükköy Mahallesi Atatürk Bulvarı Duran Market karşısı sahilinde meydana geldi. Ümit A. (28) İsimli kişi denize 18 metre mesafeye kadar açıldıktan sonra bilinmeyen nedenle ‘İmdat ‘ diye bağırarak yardım istemesi üzerine tatilciler tarafından kıyıya çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine burada ilk müdahalesi yapılan kişi önce Ayvalık Devlet Hastanesi’ne buradan da Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.