Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı SAMSUN (İHA) – Samsun’da denize giren yaşlı adamı boğulmaktan cankurtaranlar kurtardı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da denize giren yaşlı adamı boğulmaktan cankurtaranlar kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi yanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’de Samsun’a gezmeye geldiği öğrenilen 60 yaşındaki Yılmaz Küçük, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı fark eden Samsun Büyükşehir belediyesi’ne ait cankurtaranlar kısa sürede müdahale ederek yaşlı adamı denizden çıkarttı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz Küçük tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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