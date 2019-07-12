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Boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediye plajında serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki genci plajdaki görevli cankurtaranlar çıkartarak hayata döndürdü.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
Boğulma tehlikesi geçiren genci hayata döndürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediye plajında serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki genci plajdaki görevli cankurtaranlar çıkartarak hayata döndürdü.


Olay Göktepe Mahallesi’nde bulunan Kdz. Ereğli Belediyesi plaj tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara’dan yaz tatili için yakınlarının yanına gelen 16 yaşındaki Murat Ş. serinlemek için Kdz. Ereğli Belediyesi Plajı’nda denize girdi. Denizde çırpınmaya başlayan Murat Ş.’yi fark eden vatandaşlar cankurtaranlara haber verdi. Kısa sürede denize giren cankurtaranlar Murat Ş.’yi denizden çıkartarak suni teneffüs yapmaya başladı. Cankurtaran Yıldıray Ağlar bir süre suni teneffüs yaptığı Murat Ş.’nin yeniden hayata dönmesini sağladı. Murat Ş. daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisine başlandığı öğrenildi.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:29
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