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Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında sağanak ve fırtınaya yakalanarak su almaya başlayan botta mahsur kalan 41 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken bindikleri botun suyla dolması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla denize açılarak Midilli'ye doğru seyreden yabancı uyruklular, sağanak ve fırtınaya yakalandı.

Su almaya başlayan botta mahsur kalan düzensiz göçmenler, Alo 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayıp yardım çağrısında bulundu.

Kısa sürede bölgeye ulaşan "TCSG-6" Bot Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmeni alarak kıyıya çıkardı.

Giysileri ıslanan yabancı uyruklulara, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda yiyecek ve giysi yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:53
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