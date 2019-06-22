0553 313 94 23

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşına ’serum’ oldu

Antalya’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşına ’serum’ oldu

Antalya’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, güneşten havlu ile korunurken, serumu arkadaşı tarafından tutuldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.30 sırasında Konyaaltı Beach Park’ın halk plajı bölümünde meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fırat Yalçın, serinlemek için arkadaşlarıyla denize geldi. Yalçın, dalgalı denizde arkadaşlarıyla yüzmeye başladı. Sahildeki iskeleye çıkan Fırat Yalçın, suya atladıktan sonra çıkamadı. ‘Yardım edin’ sesi üzerine kuleden harekete geçen cankurtaranlardan Serhat Han hemen denize atladı. Han,kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıktaki gence ulaşıp kıyıya çıkarmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarla bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen motorize sağlık ekipleri Fırat Yalçın’a müdahale etti. Serum verilip, suni teneffüs yapılan genç için ambulans çağrıldı. Fırat Yalçın’ın, güneşli ve sıcak havadan etkilenmemesi için üzeri arkadaşları ve cankurtaranlar tarafından havlu ile korundu. Yalçın yerde hareketsiz şekilde yatarken serumu ise arkadaşları tarafından tutuldu. Sedyeye alınan genç, sahilden alınarak ambulansa götürüldü. Sağlık durumu iyi olan gençambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



"Zamanında müdahale ettik"


Cankurtaran Serhat Han, " Cankurtaran arkadaşımızın yardım sesi üzerine koştuğunu gördüm. Bende yakından koştum. Boğulan kişi 10-12 metre derinlikteydi. Denizde dalgalı ve akıntılıydı. Biraz zorlandık ama genci kıyıya çıkarmayı başardık. Zamanında müdahale ettik."dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz
    1. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    2. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    3. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    4. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    5. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    6. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    7. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    8. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    9. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    10. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    11. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    12. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    13. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    14. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    15. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    16. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    17. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    18. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    19. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    20. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    21. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    22. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    23. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    24. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    25. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    26. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    27. İlk tematik müzik üniversitesi..
    28. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    29. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    30. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!