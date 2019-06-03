Boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahilinde serinlemek için girdiği denizdeboğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki Ahmet Kocuk, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Alanya’nın İncekum sahilinde geçen cuma günü serinlemek için denize giren Ahmet Kocuk , bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Kocuk , kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kocuk, özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Ahmet Kocuk, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Dün gece yaşamını yitiren Kocuk’un cenazesi nöbetçi savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.