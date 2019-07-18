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Boğulan köpeğini kurtaramadı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde akarsuya atlayarak boğulan köpeğini sudan çıkaran gencin ölmek üzere olan köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürme çabası kameraya yansıdı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
Boğulan köpeğini kurtaramadı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde akarsuya atlayarak boğulan köpeğini sudan çıkaran gencin ölmek üzere olan köpeğe dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürme çabası kameraya yansıdı.


Mehmetli beldesinde yaşayan Doğan Karadeli (25) isimli genç "Lesi" adlı köpeği ile birlikte evlerinin yanından geçen Kesik çayına gitti. Bir ara köpeğin akarsuyun içine atladığını ve suyun içine batıp çıktığını gören Doğan Karadeli köpeği kurtarmak için suya atladı. Oldukça su yutmuş ve nefes almayıp hareketsiz şekilde duran köpeği yere yatıran genç, Lesi’ye dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Gencin tüm çabasına rağmen Lesi tekrar nefes alamadı ve öldü. Tüm bu anlar ise o esnada cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çok sevdiği köpeği suda boğularak ölen Doğan Karadeli köpeği normal bir insan gibi yıkayıp evlerinin yanına yaptığı mezara defnetti ve mezarın iki ucuna da taş koydu. Köpeği için bu mezarı yaptıracağını da belirten Doğan Karadeli o anları anlatarak, “Arkadaşlarla birlikte buraya yüzmeye gelmiştik. Eve geri dönüş yolunda Lesi suya atladı. Burası biraz girdaplı bir yer. Su köpeği içine çekti. Baktım suya dalıp çıkıyor ben de üzerimi çıkardım suya atladım. Kuyruğundan tuttum dışarı çıkardım. Yere yatırdım ve suni teneffüs yaptım kalp masajı yaptım. Hiç hareket etmedi. Maalesef Lesi’yi kaybettik. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadım. Lesi için mezar yaptım oraya gömdüm. Mezarı ileride güzel şekilde yaptıracağım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
  1. doğa

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