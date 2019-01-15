Bogota'daki Venezuelalı kampı kapatıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen kasımda Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve en son 83 Venezuelalının kaldığı geçici çadır kamp, planlandığı şekilde kapatıldı.



Bogota'nın batısındaki Engativa semtinde, aynı bölgedeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan 500'den fazla Venezuelalının geçici olarak kalması için oluşturulan çadır kamp, belediye yetkililerinin gözetiminde boşaltıldı.



Sakinlerinin büyük bölümünün Venezuela'ya dönmek, Ekvador, Peru, Şili ya da Kolombiya'nın diğer kentlerine doğru ilerleyişlerine devam etmek üzere kademeli olarak ayrıldığı kamp, son olarak 19'u çocuk 83 Venezuelalının çıkışının ardından tamamen kaldırıldı.



Çok az sayıda polis ve güvenlik görevlisinin eşlik ettiği tahliye işlemi sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Bogota Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Sekreteri Cristina Velez, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlere belediye tarafından, kalan eşyalarını bir ay boyunca saklamaları için yer ayrıldığını ve taşınmalarına da yardım edildiğini belirtti.



Kampın 2 aylık sürecinin başarılı şekilde yönetildiğini söyleyen Velez, özellikle gidecek bir yer bulamayan çocuklu aileler için geçici tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.



Belediye Genel Sekreteri Raul Buitrago, kamptan daha önce ayrılan Venezuelalıların çoğunun Ekvador, Peru, Şili ya da Kolombiya'nın diğer şehirlerine göç ettiğini bazılarının ise ülkelerine geri döndüğünü aktardı.



Kampın ilk açıldığında da "geçici" olduğunu ve 15 Ocak'ta kapatılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Buitrago, mahalle halkının da kampın kaldırılması için baskı yaptığını sözlerine ekledi.



Engativa semti sakinlerinin yoğun itiraz ve protestoları arasında mahalledeki yeşil alana kurulan kampta 20 Kasım'da, verilen yemeklerin son kullanma tarihinin geçtiğini söyleyen bazı Venezuelalılar ve güvelik güçleri arasında arbede yaşanmış, gözaltına alınan 15 Venezuelalı sınır dışı edilmişti.