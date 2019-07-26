Boğazlıyan’da Vatan Yahut Silistre tiyatro oyunu sergilendi

Boğazlıyan Ülkü Ocakları tarafından sergilenen ‘Vatan Yahut Silistre’ tiyatro oyunu büyük beğeni aldı.

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Tanın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kocakaya başta olmak üzere davetliler ve Ülkü Ocaklı gençler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Boğazlıyan Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Ören, kültür sanat faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Ören, "Boğazlıyan’ımızı böylesi bir kültürel faaliyet ile buluşturmuş olmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz. Gayemiz, Türk gençliğini her alanda donanımlı hale getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, yarının müreffeh Türkiye’sini bizler inşa edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki, gerçek sanatseverler Türk milliyetçileridir, ithal fikir sahipleri değil. Bizler sanatçıların birleştirmeye, bütünleştirmeye, gençliğe yön vermeye çalışmaları gerektiği inancındayız" dedi.

Gösteri toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.