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Boğazlıyan’da Kanaat Önderleri Meclisi kuruldu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldenin önde gelen insanlarıyla bir araya gelerek meclis kararıyla ‘Kanaat Önderleri Meclisi’ oluşturdu.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:24
Boğazlıyan’da Kanaat Önderleri Meclisi kuruldu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, beldenin önde gelen insanlarıyla bir araya gelerek meclis kararıyla ‘Kanaat Önderleri Meclisi’ oluşturdu.


Kanaat Önderleri Meclisinden yapılacak hizmet ve yatırımların yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalara omuz vermeleri ve destek olmaları istenecek. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, “Değerli büyüklerimin fikirleri bizim için çok önemli. Beldemizin asıl sahibi onlar. Beldemizin tüm sorunlarını, çözümlerini onlar da biliyor. Akılda olmayanları akla düşürüp Uzunlu’nun daha huzurlu, daha güvenli yarınlara ulaşması noktasında hep birlikte çalışacağız” dedi.


Bölgede bir ilk olan Kanaat Önderleri Meclisinin Uzunlu’yu daha ileriye götüreceğinin altını çizen Başkan Elbaşı, “Bizim seçim vaatlerimizde Kanaat Önderleri Meclisi oluşturacağımızı söylemiştik. Türkiye’de şu anda hiçbir yerde yok. İlk defa biz yaptık. Geçtiğimiz günlerde ilk toplantıyı gerçekleştirdik. 5 kişiden oluşan bir kanaat önderimiz var. Meclis toplantısından önce her ay düzenli olarak bir araya geleceğiz. İlk önce kanaat önderlerimizle, akabinde encümen ve son olarak meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplumda bu fikir olumlu ses getirdi. İlk olarak Uzunlu’daki alkol yasağını, onların bize getirdiği önerileri konuştuk. Kurban Bayramı’nın ikinci günü Uzunlu Şenlikleri hakkında görüşlerimiz oldu. Sadece konser mi olsun, güreşi dahil edelim mi gibi konuları konuştuk. Daha sonra meclis gündemine taşıdık. Biz bu kanaat önderlerini mecliste oy birliğiyle aldık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  1. konser
  2. kültür

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