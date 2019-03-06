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Boğazına bıçak dayanan kişi son anda kurtuldu

Samsun’da çıkan kavga sırasında boğazına bıçak dayanan şahıs, polisin havaya ateş açmasıyla son anda kurtuldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:56
Boğazına bıçak dayanan kişi son anda kurtuldu

Samsun’da çıkan kavga sırasında boğazına bıçak dayanan şahıs, polisin havaya ateş açmasıyla son anda kurtuldu.

 

Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Saathane Meydanı’nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3-4 kişilik bir grup ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kovalamacaya, sonra da bıçaklı kavgaya dönüştü. Gruptan bir şüpheli, kovaladıkları kişinin boğazına bıçak dayadı. Burada bulunan Narkotim polislerinin havaya ateş açması sonucu, bıçaklanmak üzere olan kişi kurtuldu. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, olaya karıştığı düşünülen 3 zanlı gözaltına alındı. Silah sesini duyan vatandaşlar ise Saathane Meydanı’nda kalabalık oluşturdu.

 

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:56
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