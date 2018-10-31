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Sayıştay'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne uyarı

Öğrenci yokluğundan yakınıyor yönetim ‘680 bin TL’lik alım yaptık’ diyor...Sayıştay tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan denetim raporları neticesinde Boğaziçi Üniversitesine uyarılar yapıldı. Toplam 18 bin öğrencinin eğitim gördüğü Boğaziçi Üniversitesinde geçtiğimiz yıl KDV dahil 680 bin liralık tuvalet kağıdı ve havlu alımı gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu tutarın ihaleli alımın çok üzerinde olduğu vurgulandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
Sayıştay'dan Boğaziçi Üniversitesi'ne uyarı

Ömer Faruk Şahin / ANKARA

Sayıştay tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan denetim raporları neticesinde Boğaziçi Üniversitesine uyarılar yapıldı. Boğaziçi Üniversitesinde 680 bin liralık tuvalet kağıdı alımı gerçekleştirildiği ifade edilirken, öğrencilerin ise tuvaletlerde kağıt olmadığı gerekçesi ile imza kampanyası başlattığı öğrenildi.

680 bin liralık tuvalet kağıdı ve havlu alımı

Geçtiğimiz hafta açıklanan Sayıştay raporlarında birçok üniversite ile ilgili olarak akıllarda soru işaretleri oluşturan bulgular yer alırken, bu üniversitelerden biri olan Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Toplam 18 bin öğrencinin eğitim gördüğü Boğaziçi Üniversitesinde geçtiğimiz yıl KDV dahil 680 bin liralık tuvalet kağıdı ve havlu alımı gerçekleştirilirken, söz konusu alım işleminin 364 bin lirasının ihale yöntemi ile kalan miktarının ise 4 parça haline direkt alım yöntemi ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Başka bir temizlik maddesi yok

Üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin olarak Sayıştay’a verilen cevapta “Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan temizlik malzemesi ve tuvalet kağıdının” ifadesi kullanılırken, söz konusu paranın harcandığı ihalenin ilanında ‘ihale konusu mallar’ listesinde tuvalet kağıdı haricinde hiçbir temizlik maddesi bulunmuyor.

Üniversite yönetiminin 680 bin lirayı tuvalet kağıdına harcadığı ifade edilirken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise internet üzerinden “Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesi ve yurtlarında yeniden tuvalet kağıdı görmek istiyoruz” başlığı ile kampanya başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:52
  1. Sayıştay
  2. Boğaziçi Üniversitesi
  3. imza kampanyası
  4. Sayıştay raporları
  5. tuvalet kağıdı

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