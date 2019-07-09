Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci buluşma

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2018-2019 dönemini başarıyla tamamlayan 1863’ü lisans olmak üzere toplam 2 bin 482 öğrenci diplomalarını aldı. Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlarından 96’sı iki bölümü aynı anda bitirerek Çift Anadal Diploması ile mezun olurken 530 öğrenci onur derecesiyle, 304 öğrenci ise yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan; mezunlara ‘’Bundan sonra ise gerçek anlamda bir Boğaziçili olma sürecine gireceksiniz. Boğaziçili olmanın keyif ve onurunu yaşarken diğer yandan da bu değeri taşımanın sorumluluğunu idrak edecek ve zorluklarını göğüsleyeceksiniz‘’ diyerek başarılı bir hayat diledi ve onları ‘’Her zaman Boğaziçili kalma’’ dileğiyle uğurladı.