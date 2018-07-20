Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da üniversitelerin taban puanlarını araştırır oldu. Peki Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2018 Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi taban puanları nedir?